15 человек, которые четырехлистный клевер не ели, а удача их все равно настигла

Везение — дело такое: когда нарочно ждешь, не дождешься, а когда не думаешь о нем, оно тут как тут. Герои нашей статьи —лишнее тому подтверждение: одним крутые находки подвернулись, а другим фортуна жизнь изменила.
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