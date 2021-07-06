Сенатор Кутепов предложил компенсировать общепиту расходы на профилактику COVID-19

Со своей инициативой парламентарий обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину. Сенатор рассказал еще о других способствующих экономической стабильности в общепите предложениях, которые были озвучены во время круглого стола в Совфеде.
Со своей инициативой парламентарий обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину. Сенатор рассказал еще о других способствующих экономической стабильности в общепите предложениях, которые были озвучены во время круглого стола в Совфеде.
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