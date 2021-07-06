Политэксперт

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Решетников
    Так чо? Пусть съездит, можно и в куев!!!!Служба безопаснос...
  • Александр
    Жаловаться депутату - это все равно, что кричать в дупло или совать записки в Стену плача. Эти депутатские квесты - о...Депутат Журавлев ...
  • Владимир 123
    И он клятвенно пообещал,что не пройдет и ста,все будет исправленоДепутат Журавлев ...

Сенатор Кутепов предложил компенсировать общепиту расходы на профилактику COVID-19

Сенатор Кутепов предложил компенсировать общепиту расходы на профилактику COVID-19

Со своей инициативой парламентарий обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину. Сенатор рассказал еще о других способствующих экономической стабильности в общепите предложениях, которые были озвучены во время круглого стола в Совфеде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх