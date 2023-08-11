Закон и Порядок

135 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexandr Harlov
    Когда жил в том же Ижевске в 90 годы, то был случай, когда майора милиции приняли фэйсы с двумя килограммами героина....Радостные статьи ...
  • Алексей Павлов
    Первый пошёл! (после Ирана!)Что нам загрузили...
  • Boris Voronin
    Пусть этот автор этого пасквиля свою щёку поставит под удар, или стайка малолетних отморозков забьют его ногами в под...Радостные статьи ...

СЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО: ПОЧЕМУ БОЙЦЫ СВО ГИБНУТ В РОССИИ

СЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО: ПОЧЕМУ БОЙЦЫ СВО ГИБНУТ В РОССИИ

В Екатеринбурге пересмотрят дело мужчины, оскорбившего ребенка за шапку с буквой Z Генеральная прокуратура изучила решение суда и нашла нарушения Уголовное дело о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с символом специальной военной операции, прекращенное судом в Екатеринбурге, будет пересмотрено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Гребнев
Пора пересмотреть законы что бы каждая тварь даже боялась смотреть в сторону патриотов родины курам насмех семь тысяч семь семь лет это нормально просто он других
Ответить
19 час.
Александр Гребнев
предупредит что так делать себе дороже
Ответить
19 час.
tsan tsan
А судью, вынесшего такое решение, только пожурят ?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх