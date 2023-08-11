В Екатеринбурге пересмотрят дело мужчины, оскорбившего ребенка за шапку с буквой Z Генеральная прокуратура изучила решение суда и нашла нарушения Уголовное дело о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с символом специальной военной операции, прекращенное судом в Екатеринбурге, будет пересмотрено.
СЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО: ПОЧЕМУ БОЙЦЫ СВО ГИБНУТ В РОССИИ
Комментарии
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Александр Гребнев
Пора пересмотреть законы что бы каждая тварь даже боялась смотреть в сторону патриотов родины курам насмех семь тысяч семь семь лет это нормально просто он других
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19 час.
Александр Гребнев
предупредит что так делать себе дороже
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19 час.
tsan tsan
А судью, вынесшего такое решение, только пожурят ?
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18 час.
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