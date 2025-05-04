Сексуальные и невероятно реалистичные скульпторы Ло Ли Жун

Скульптор и художница Ло Ли Жун (Luo Li Rong) известна далеко за пределами родного Китая. Ее работы можно встретить в офисах крупных компаний, на престижных выставках и в коллекциях известных коллекционеров.
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