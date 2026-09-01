Редкий семейный кадр: племянница принцессы Дианы показала мужа-миллиардера и дочь на отдыхе

Леди Китти Спенсер не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ. Но на этот раз племянница принцессы Дианы сделала исключение: 35-летняя аристократка опубликовала кадры с летних каникул в американском Хэмптоне, показав редкие снимки с мужем — южноафриканским бизнесменом Майклом Льюисом — и их трехлетней дочерью Афиной.
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