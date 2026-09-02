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Русская весна

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Странам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике из-за Китая

Странам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике из-за Китая

Странам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике из-за позиции Китая. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай стал единственной страной G20, отказавшейся поддержать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками «двадцатки» в Эшвилле, штат Северная Каролина, из-за чего принять итоговый документ единогласно не удалось.

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