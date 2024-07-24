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В пенсионной реформе случился новый поворот: Незамеченные многими нюансы разъяснил экономист

В пенсионной реформе случился новый поворот: Незамеченные многими нюансы разъяснил экономист

В России готовятся новые изменения в пенсионной реформе. Пояснения дал эксперт.В пенсионной форме произошёл очередной новый поворот.

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