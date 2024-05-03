Благодаря «островкам безопасности» на Кохомском шоссе в разы снизилась аварийность

Благодаря «островкам безопасности» на Кохомском шоссе в разы снизилась аварийностьОбщественное обсуждение проектов организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский пройдет на нескольких площадках с 7 по 24 мая.
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