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Иваново

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Благодаря «островкам безопасности» на Кохомском шоссе в разы снизилась аварийность

Благодаря «островкам безопасности» на Кохомском шоссе в разы снизилась аварийность

Благодаря «островкам безопасности» на Кохомском шоссе в разы снизилась аварийностьОбщественное обсуждение проектов организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский пройдет на нескольких площадках с 7 по 24 мая.

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