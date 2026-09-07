Почему Зеленский продолжает эскалацию, если это ведёт к гибели его собственных граждан? Кто в Европе готов финансировать стратегию, которая угрожает их же безопасности? Сколько ещё мирных жителей должно погибнуть, чтобы Запад признал Зеленского террористом? И что должно произойти, чтобы Зеленского наконец остановили? Заявления Владимира Зеленского относительно российского воздушного пространства н… Читать далее: https://govorit.
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