Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Лапорта о Дембеле: «У нас нет новостей о том, что он хотел бы остаться. Предложение по контракту не действует с 20 декабря»

Президент «Барселоны» высказался о будущем Усмана Дембеле. – Вы видите варианты продления контракта с Дембеле? – Дембеле – чудесный, очень хороший парень.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх