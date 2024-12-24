"Нормальная империя уморила бы абхазов голодом и холодом, чтобы на коленях приползли": в России негодуют из-за бесплатного света для Абхазии
Россия в ближайшее время поставит в Абхазию 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в рамках так называемого «социального перетока».
Комментарии
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приматы приматами ,а эл.эн на халяву,а мы тогда кто?
"...Дмитрий Песков, всячески демонстрируя, что «Москва не прогибается»..." Ну да! Прикажут истинные хозяева России, олигархи, которым власть прислуживает, и прогнется как миленькая. Причем олигархи публичную власть и в грош не ставят. Это ж надо было так ее опустить заявлением Пескова с последующим "разоблачением" (по М.А. Булгакову)! Противно, но не впервой. При таком президенте ничего меняться в лучшую сторону для народа не будет.
«социальный переток» - из кармана русского народа в карман абхазцев...
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