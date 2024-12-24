Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor_wolf191169 Wolf
    Скажите а кто же его на работу то принял  нашли  за три копейки  почему Русского туда не приняли ?!«Я намаз не прерв...
  • Виталий Рудзит
    Он же в какой то партии.Мы ж голосуем по партийным списка. Вот главная проблема.«Я депутат, я мог...
  • Сергей Метельков
    При советах тоже был при авиопортах депутатский зал!«Я депутат, я мог...

"Нормальная империя уморила бы абхазов голодом и холодом, чтобы на коленях приползли": в России негодуют из-за бесплатного света для Абхазии

"Нормальная империя уморила бы абхазов голодом и холодом, чтобы на коленях приползли": в России негодуют из-за бесплатного света для Абхазии

Россия в ближайшее время поставит в Абхазию 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в рамках так называемого «социального перетока».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сР
сергей Русский
приматы приматами ,а эл.эн на халяву,а мы тогда кто?
Ответить
2 час.
Андрей Павлов
&quot;...Дмитрий Песков, всячески демонстрируя, что «Москва не прогибается»...&quot; Ну да! Прикажут истинные хозяева России, олигархи, которым власть прислуживает, и прогнется как миленькая. Причем олигархи публичную власть и в грош не ставят. Это ж надо было так ее опустить заявлением Пескова с последующим &quot;разоблачением&quot; (по М.А. Булгакову)! Противно, но не впервой. При таком президенте ничего меняться в лучшую сторону для народа не будет.
Ответить
1 час.
Евгения Болотова
«социальный переток» - из кармана русского народа в карман абхазцев...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх