МО России показало видео уничтожения противника расчётами БПЛА

Минобороны России опубликовало кадры того, как российские расчёты БПЛА уничтожают украинские силы. Как отметили в ведомстве, результатом тесного взаимодействия и слаженных действий операторов наших разведывательных и ударных беспилотников стал контроль за любым перемещением украинских боевиков.