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В Сочи медведь пытался зайти в коттедж к российским биатлонистам

В Сочи медведь пытался зайти в коттедж к российским биатлонистам

Российская биатлонистка Инна Терещенко, входящая в группу тренера Михаила Шашилова, сообщила о том, что во время тренировочного сбора в Сочи медведь попытался проникнуть в коттедж, где проживают спортсмены .

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