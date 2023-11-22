В ХМАО продают базу банкротного совместного предприятия «Славнефти» и «Лукойла»

В Мегионе (ХМАО) выставили на торги базу обанкротившегося производственного геологического предприятия (ПГП) «М-Геос», учредителями которого были «дочки» «Славнефти» и «Лукойла»: СН-Мнгг и «Лукойл- Лангепаснефтегаз».