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Стармер, Шольц, Байден и Макрон обсудили помощь Украине

Стармер, Шольц, Байден и Макрон обсудили помощь Украине

TASS/Zuma Лидеры четырех стран – канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон – обсудили вопросы дальнейшей помощи Киеву и так называемый "план победы" главы киевского режима Владимира Зеленского.

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