Стармер, Шольц, Байден и Макрон обсудили помощь Украине

TASS/Zuma Лидеры четырех стран – канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон – обсудили вопросы дальнейшей помощи Киеву и так называемый "план победы" главы киевского режима Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии