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Царьград

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Доктор Царёва объяснила, как правильно ставить будильник для сна

Доктор Царёва объяснила, как правильно ставить будильник для сна

Сомнолог Елена Царёва объясняет, как важна привычка устанавливать будильник на одно время. Это помогает организму регулировать сон, избегая кофеина, яркого света и экрана перед сном.

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