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Царьград

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Бастрыкин потребовал отчет по делу о падении ребенка в шахту в Верхней Салде

Бастрыкин потребовал отчет по делу о падении ребенка в шахту в Верхней Салде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчёт о ходе расследования дела, связанного с получением травмы ребёнком в Верхней Салде.

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