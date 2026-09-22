Время либеральных фантомов прошло: Малофеев назвал условие будущего России

Время либеральных фантомов прошло - учредитель Царьграда Константин Малофеев в этом не сомневается. А условие будущего России он видит в одном: государствообразующий статус русского народа должен перестать быть декларацией.
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