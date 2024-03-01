А ВЫ ПРОВЕРЯЕТЕ ТЕЛЕФОН СВОЕГО МУЖЧИНЫ?

А скажите, дорогие подруги, вы действительно считаете, что проверять телефон у своего благоверного – это нормально? Мои наблюдения за разваливающимися отношениями показывают, что многие женщины именно так и считают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии