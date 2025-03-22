Почти 830 млн рублей в виде субсидии из федерального бюджета получит нижегородский научно-производственный центр БАС

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Нижегородской области получит субсидию из федерального бюджета в размере 828,8 млн рублей в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
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