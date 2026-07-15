Ключевая ставка в июле 2026: между снижением и паузой

Когда я смотрю на календарь и вижу приближающееся 24 июля, внутри меня нарастает напряжение. Это не просто очередной летний день — это дата заседания Совета директоров Банка России, которое может определить экономическую погоду на весь оставшийся год.
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