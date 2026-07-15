Вот история
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вот история

117 подписчиков

Ключевая ставка в июле 2026: между снижением и паузой

Ключевая ставка в июле 2026: между снижением и паузой

Когда я смотрю на календарь и вижу приближающееся 24 июля, внутри меня нарастает напряжение. Это не просто очередной летний день — это дата заседания Совета директоров Банка России, которое может определить экономическую погоду на весь оставшийся год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии