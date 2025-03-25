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Никифоров день 26 марта 2025 года имеет интересные приметы, традиции и обряды

Никифоров день 26 марта 2025 года имеет интересные приметы, традиции и обряды

Никифоров день 26 марта 2025 года имеет интересные приметы, традиции и обряды Юлия Сыромятникова26 марта 2025 года, в среду, в России отмечается Никифоров день — праздник, известный народным обычаем и традициями, которые сохраняются уже не одно столетие.

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