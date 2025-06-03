Журналист Исаев: СБУ устраивают провокации с «пророссийскими» никами в соцсетях

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заводят аккаунты в Telegram и других соцсетях с «пророссийскими» никами и провоцируют жителей Украины на высказывания против киевского режима.
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