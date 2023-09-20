КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ: ВСЕ МЫ - НАСЛЕДНИКИ ИМПЕРИИ

Лев Добрый

Малофеев прав, как никогда, только вот наша власть спит и не хочет просыпаться! Надо ликвидировать должность президент, как чуждое для России и принять решение о возвращении ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО, пусть, для начала, на выборной основе!👍👈👀👍