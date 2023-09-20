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КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ: ВСЕ МЫ - НАСЛЕДНИКИ ИМПЕРИИ

КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ: ВСЕ МЫ - НАСЛЕДНИКИ ИМПЕРИИ

Учредитель Царьграда Константин Малофеев, прочитав лекцию в МГИМО, сделал несколько важнейших выводов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Малофеев прав, как никогда, только вот наша власть спит и не хочет просыпаться! Надо ликвидировать должность президент, как чуждое для России и принять решение о возвращении ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО, пусть, для начала, на выборной основе!👍👈👀👍
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Сардарян классный мужик!
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