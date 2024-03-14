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Медведев о том, что притворялся кассиром в Индиан-Уэллс: «Пытался быть актером, но это непросто»

Медведев о том, что притворялся кассиром в Индиан-Уэллс: «Пытался быть актером, но это непросто»

Он снялся в промо-ролике, в котором игроки притворялись работниками турнира. «Немного страшно, что тебя сразу узнают – и игра закончится.

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