Администрация Трампа запросила дополнительные миллиарды долларов для войны с Ираном

Министр войны США Пит Хегсет и администрация американского лидера Дональда Трампа запрашивают до 70 миллиардов долларов на экстренные военные расходы, чтобы покрыть затраты на войну с Ираном и оплатить новое вооружение и персонал.
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