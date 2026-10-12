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SUSANIN

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Более 75 000 тонн реагентов требуется в Удмуртии для зимнего содержания дорог

Более 75 000 тонн реагентов требуется в Удмуртии для зимнего содержания дорог

Ижевск. Удмуртия. Потребность «Удмуртавтодортсроя» в противогололёдных материалах для зимнего содержания дорог республики превышает 75 тысяч тонн.

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