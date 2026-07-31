Минобороны: ВСУ сами выдали пункты управления дронами при попытке забрать Mavic

Раскрытых дроноводов ВСУ вскоре накрыло ударами артиллерии и русских беспилотников.Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксирован момент раскрытия позиций пунктов управления украинскими беспилотниками в Донецкой Народной Республике.
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