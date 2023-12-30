Тренер Газзаев: у Головина хороший сезон, отличные достижения

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру российского полузащитника "Монако" Александра Головина, отметив, что его результаты привлекут интерес скаутов к игрокам в России.
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