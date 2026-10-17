Школьники из Старобинской средней школы Солигорского района навестили ветерана педагогического труда Ольгу Минюкович, посвятившую образованию почти 60 лет, и помогли ей подготовить приусадебный участок к зиме.
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