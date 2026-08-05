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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флавио Бриаторе: «Изменилось восприятие «Ф-1» – все сюда стремятся»

Исполнительный советник « Альпин » Флавио Бриаторе поделился размышлениями о пути, который прошла « Формула-1 » с приходом новых владельцев из «Либерти Медиа».

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