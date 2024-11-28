Миршаймер: Байден делает всё возможное, чтобы Украина проиграла при Трампе

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что действующий глава США Джо Байден делает всё возможное, чтобы киевский режим потерпел поражение только после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.