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Зеленский стал токсичен: Ни слышать, ни видеть его уже не хотят

Зеленский стал токсичен: Ни слышать, ни видеть его уже не хотят

Владимир Зеленский стал токсичен. Ни слышать, ни видеть его уже не хотят. Выяснилось, что мировое большинство не намерено связываться с президентом Украины и его кураторами.

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