Российский военный рассказал о зверствах украинских нацбатальонов при отступлении

Боевики украинских нацбатальонов при отступлении из населенных пунктов, убивают всех, не разбираясь. Об их зверствах РИА Новости сообщил военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Махатма.