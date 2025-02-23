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SPLETNIK

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Виктория Боня встретилась с Пенелопой Крус, а Анна Седокова вернулась к прозрачным платьям: соцсети звёзд за неделю

Виктория Боня встретилась с Пенелопой Крус, а Анна Седокова вернулась к прозрачным платьям: соцсети звёзд за неделю

Эта неделя у селебрити выдалась насыщенной. Ким Кардашьян снова повторила образ новой жены своего бывшего мужа Бьянки Цензори, Сальма Хайек поздравила с днём рождения дочку Матильду от Франсуа-Анри Пино, Виттория Черетти и Никола Пельтц-Бекхэм снялись топлес, а отошедшая от смерти бывшего мужа Анна Седокова вернулась к привычному контенту и опубликовала фото в прозрачном платье.

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