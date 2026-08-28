30 снимков СССР разных лет, сделанных американскими фотокорреспондентами

СССР всегда привлекал к себе внимание как первая в мире страна победившего социализма. Иностранные корреспонденты стремились побывать в Стране Советов, чтобы собственными глазами увидеть, как и чем живут советские люди.
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