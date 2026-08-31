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Царьград

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Самые опасные продукты: Их в холодильнике точно не стоит держать, призывают врачи

Самые опасные продукты: Их в холодильнике точно не стоит держать, призывают врачи

Врачи рассказали, какие продукты существенно повышают риск преждевременной смерти. Держать их в холодильнике, да и вообще приобретать, не рекомендуется.

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