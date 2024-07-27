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Жена Павла Буре об открытии Олимпиады-2024: «Худшее за всю историю Игр»

Жена Павла Буре об открытии Олимпиады-2024: «Худшее за всю историю Игр»

В рамках церемонии огонь Олимпиады зажгли трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер.

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