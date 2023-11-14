Кольский полуостров, мыс Кекурский на полуострове Рыбачьем

относительно недалеко от мыса Немецкого, находится другой мыс - Кекурский здесь пейзаж уже немного другой - скалы, или как их называли поморы - кекуры, становятся выше, и местами покрыты мхами, лишайниками и другими тундровыми растениями но природа скал не меняется -это все те же слоистые черные скалы, что и на мысе Немецком кстати, и сам мыс Немецкий виден со скал, точнее видна метеостанция и маяк скалы немного прикрывают местность от постоянно дующего северного ветра, и поэтому здесь частенько разбивают лагерь путешественники но защита эта, весьма условна - в сезон осенних штромов, высота волн, обрушивающихся на берег, достигает вершин прибрежных скал! за что этот мыс и получил народное название - "Армагеддон" .