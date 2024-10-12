НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Жамнов развел Морозова и Голдобина по разным звеньям. Ружичка сыграет в центре 1-го звена «Спартака» против «Ак Барса»

Красно-белые назвали состав команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов развел Ивана Морозова и Николая Голдобина по разным звеньям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх