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Царьград

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"Вложения обнулились": владелец Gloria Jeans потерял $200 млн на Украине

"Вложения обнулились": владелец Gloria Jeans потерял $200 млн на Украине

Руководитель корпорации Gloria Jeans подвел итоги масштабной трансформации своего бизнеса.Владимир Мельников заявил, что 200 миллионов долларов, инвестированные в швейные производства на Украине, фактически обнулились в период с 2014 по 2023 год.

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