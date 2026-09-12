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ВС России уничтожили в ДНР транспорт ВСУ с личным составом и имуществом

ВС России уничтожили в ДНР транспорт ВСУ с личным составом и имуществом

В Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили транспорт Вооружённых сил Украины, в котором находились личный состав и имущество.

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