Советы китайского гороскопа, как Козе ужиться с Зелёной Змеёй и каким окажется её год

В китайском гороскопе ваш знак зависит от года рождения, и на 2025 год пришёл черёд Зелёной Змеи. Для людей, рожденных в год Козы (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015), наступающий год обещает стать уникальным испытанием, наполненным как трудностями, так и возможностями.