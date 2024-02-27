Спрос на короткие программы НСЖ с максимальной доходностью вырос на 30%

Эксперты Совкомбанк Страхование Жизни подвели итоги продаж страховых полисов за 2023 год и выяснили, что самыми востребованными продуктами стали 3-х и 5-летние накопительные программы с максимальным доходом и единовременным средним взносом в размере 200 тысяч рублей.