На автодороге под Челябинском меняют скоростной режим

На аварийном участке у озера Синеглазово снизят максимальную разрешенную скорость. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал», изменения в Проект организации дорожного движения автомобильной дороги А-310 «Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан» предполагают новый скоростной режим на четырех километрах трассы в районе озера Синеглазово.