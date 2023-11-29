На автодороге под Челябинском меняют скоростной режим

На аварийном участке у озера Синеглазово снизят максимальную разрешенную скорость. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал», изменения в Проект организации дорожного движения автомобильной дороги А-310 «Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан» предполагают новый скоростной режим на четырех километрах трассы в районе озера Синеглазово.
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