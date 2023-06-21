В Челябинске 22 июня ограничат движение на участке в центре города

На отрезке ул. Российской от ул. Труда до ул. Карла Маркса идет капитальный ремонт трамвайных путей.Внимание, автомобилисты Челябинска: с 22 по 30 июня будет ограничено движение транспорта вдоль трамвайных путей по улице Российской на участке от ул.
На отрезке ул. Российской от ул. Труда до ул. Карла Маркса идет капитальный ремонт трамвайных путей.Внимание, автомобилисты Челябинска: с 22 по 30 июня будет ограничено движение транспорта вдоль трамвайных путей по улице Российской на участке от ул.
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