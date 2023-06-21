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В Челябинске 22 июня ограничат движение на участке в центре города

В Челябинске 22 июня ограничат движение на участке в центре города

На отрезке ул. Российской от ул. Труда до ул. Карла Маркса идет капитальный ремонт трамвайных путей.Внимание, автомобилисты Челябинска: с 22 по 30 июня будет ограничено движение транспорта вдоль трамвайных путей по улице Российской на участке от ул.

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