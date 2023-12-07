В ДНР доставили тонну гуманитарного груза из Петербурга

В Донецкую народную область доставили гуманитарную помощь из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта, тонна пластиковой посуды для военных, которые находятся в госпиталях, доехала успешно.
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