В Архангельской области полицейские раскрыли мошенничества под предлогом «родственник попал в беду»

В Архангельской области полицейские раскрыли мошенничества под предлогом «родственник попал в беду»

На минувшей неделе на территории Архангельска и Северодвинска полицейскими был зарегистрирован ряд мошенничеств, совершённых под предлогом «родственник попал в беду».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх