Филиппо заявил, что в США постараются не допустить победы Трампа

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил опасения из-за возможных манипуляций на предстоящих президентских выборах в США, чтобы не допустить победы Дональда Трампа, передает РИА Новости.
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