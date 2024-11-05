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    Трамп человек мира,не аферист,не продажная шкура как многие нищеброды у власти!NZZ: приход Трамп...
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Филиппо заявил, что в США постараются не допустить победы Трампа

Филиппо заявил, что в США постараются не допустить победы Трампа

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил опасения из-за возможных манипуляций на предстоящих президентских выборах в США, чтобы не допустить победы Дональда Трампа, передает РИА Новости.

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