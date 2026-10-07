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Царьград

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Боттас проехал 419 км на велосипеде к Гран-при Сингапура

Боттас проехал 419 км на велосипеде к Гран-при Сингапура

Финский гонщик Валттери Боттас преодолел на велосипеде 419,67 км из Малайзии в Сингапур для участия в Гран-при с 9 по 11 октября.

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